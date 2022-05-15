Жиго: У «Спартака» — лучшие болельщики

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго сказал, что останется в клубе до финала Кубка России.

«Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Для меня это очень важно. У нас еще две игры, я приложу максимум для победы», — приводит слова Жиго «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что болельщики «Спартака» самые лучшие, он благодарен им за поддержку. Жиго пообещал выложиться на максимум в оставшихся играх и принести победу самым лучшим фанатам.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

По окончании сезона игрок перейдет во французский «Марсель».