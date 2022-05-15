Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Жиго: У «Спартака» — лучшие болельщики

15 Мая 2022 • 19:43 Комментировать

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго сказал, что останется в клубе до финала Кубка России.

«Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Для меня это очень важно. У нас еще две игры, я приложу максимум для победы», — приводит слова Жиго «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что болельщики «Спартака» самые лучшие, он благодарен им за поддержку. Жиго пообещал выложиться на максимум в оставшихся играх и принести победу самым лучшим фанатам.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

По окончании сезона игрок перейдет во французский «Марсель».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Самуэль Жиго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
19:43 · Кубок России
Жиго: У «Спартака» — лучшие болельщики
14 Мая
11:42 · Кубок России
Степашин: Если «Динамо» выиграет Кубок России, то посвятим победу ей
13 Мая
20:36 · Россия. Премьер-лига
Игонин высказался за увеличение количества команд в РПЛ
18:51 · Кубок России
Каррера признался, что не сможет посетить финал Кубка России 2
13:06 · Кубок России
Романцев высказал мнение по финалу «Спартак» - «Динамо»
13:03 · Кубок России
40 миллионов причин победить: Стали известны призовые за победу в Кубке России
12:58 · Кубок России
Лаксальт о финале Кубка России: Это будет великая игра для всех 1
12:52 · Кубок России
Романцев: Престижность Кубка России восстановлена 1
12:35 · Кубок России
Стало известно время начала финала Кубка России 1
11:40 · Кубок России
Таски надеется, что «Спартак» выиграет Кубок России
09:22 · Кубок России
Ваноли: «Лужники» для меня счастливый стадион
12 Мая
22:52 · Россия. Премьер-лига
Бакаев – о победе над «Енисеем»: «Приберегли реализацию для «Зенита»
18:13 · Кубок России
Захарян о финале Кубка со «Спартаком»: «Будет трудно, но нас ждёт интересная игра»
15:58 · Кубок России
Петровский: «Енисей» сыграл в открытый футбол и запомнился всем»
13:54 · Кубок России
Бывший защитник «Спартака» Парфёнов высказался о фаворите финального матча Кубка России
Все новости