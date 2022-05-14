Степашин: Если «Динамо» выиграет Кубок России, то посвятим победу ей

Один из руководителей московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал журналистам, что победа в Кубке России будет посвящена Валентине Яшиной.

Степашин сказал Sport24, что вдова Льва Яшина, конечно же, собиралась посетить финальный матч Кубка России со «Спартаком». Функционер отметил, что если «сине-белые» сумеют обыграть спартаковцев и выиграть трофей, это эта победа будет посвящена Валентине Яшиной, которая недавно умерла на 92-м году жизни.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».