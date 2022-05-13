40 миллионов причин победить: Стали известны призовые за победу в Кубке России

СЕО Бетсити Юрий Нестеров рассказал журналистам о том, сколько получит команда, которая победит в этом сезоне в Кубке России.

Как приводит слова Нестерова «Спорт-Экспресс», в этом сезоне финалист Кубка России получит около 10 миллионов рублей, а победитель получит 40 миллионов. Представитель Бетсити отметил, что совместно с РФС за короткий срок удалось увеличить призовой фонд турнира в 16 раз, что должно заметно повысить мотивацию команд.

Напомним, что в финальном поединке Кубка России встретятся столичные «Спартак» и «Динамо». Матч состоится 29 мая в «Лужниках».