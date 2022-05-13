Лаксальт о финале Кубка России: Это будет великая игра для всех

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился с журналистами своим мнением по поводу предстоящего финала Кубка России со «Спартаком».

Как приводит слова защитника «Спорт-Экспресс», динамовцам всё равно на то, кто будет считаться хозяином финального матча. Лаксальт отметил, что это будет великая игра для всех, так что «сине-белые» постараются приложить все усилия для того, чтобы выиграть трофей и закончить сезон на позитивной ноте.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на известном стадионе «Лужники».