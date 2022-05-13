Стало известно время начала финала Кубка России

Стало известно о том, когда и во сколько состоится финальный поединок Кубка России между столичными «Динамо» и «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба турнира, финальная встреча между спартаковцами и динамовцами состоится 29 мая на стадионе «Лужники», а начало матча назначено на 17.00 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале подопечные Сандро Шварца со счётом 3:0 уверенно переиграли владикавказскую «Аланию». «Красно-белые» с таким же счётом расправились с ещё одним представителем ФНЛ, а именно с красноярским «Енисеем».