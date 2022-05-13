Таски надеется, что «Спартак» выиграет Кубок России

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски надеется, что московская команда сможет в этом сезоне выиграть Кубок России.

Таски сказал «Спорт-Экспрессу», что у спартаковцев очень хорошие шансы на то, чтобы закончить этот не самый удачный сезон с трофеем. Немец отметил, что у «Динамо» очень сильная команда, но «красно-белые» должны хорошо настроиться на эту игру и выиграть Кубок России. Экс-игрок считает, что этот трофей поможет «Спартаку» с хорошим настроением подойти к следующему сезону.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».