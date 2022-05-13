Ваноли: «Лужники» для меня счастливый стадион

Итальянский тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал журналистам о том, чего ожидает от финала Кубка России, где «красно-белые» встретятся с «Динамо».

Ваноли сказал, что он постарается максимально хорошо подготовить футболистов «Спартака» к столь важному матчу. Итальянский специалист отметил, что для него «Лужники» являются счастливым стадионом, ведь именно здесь он в своё время выигрывал Кубок УЕФА. Тренер добавил, что спартаковцы сделают всё для того, чтобы закончить этот сезон с трофеем.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и динамовцами состоится 29 мая на стадионе «Лужники».