Гаджиев назвал фаворита в финале Кубка России

Опытный тренер Гаджи Гаджиев рассказал журналистам о том, кого он считает фаворитом в предстоящем финале Кубка России.

Гаджиев сказал Metaraitings.ru, что в финале разница в силе команд будет совсем небольшая. Экс-наставник «Анжи» и «Амкара» отметил, что оба клуба в последнее время показывают нестабильную игру, но у динамовцев шансов всё же чуть больше, так как «сине-белые» смотрятся чуть более организованно, чем «Спартак».

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».