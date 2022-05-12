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Кубок России

Гаджиев назвал фаворита в финале Кубка России

12 Мая 2022 • 13:33 Комментировать

Опытный тренер Гаджи Гаджиев рассказал журналистам о том, кого он считает фаворитом в предстоящем финале Кубка России.

Гаджиев сказал Metaraitings.ru, что в финале разница в силе команд будет совсем небольшая. Экс-наставник «Анжи» и «Амкара» отметил, что оба клуба в последнее время показывают нестабильную игру, но у динамовцев шансов всё же чуть больше, так как «сине-белые» смотрятся чуть более организованно, чем «Спартак».

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гаджи Гаджиев Кубок России
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