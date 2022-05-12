Силкин: Победа в Кубке России окупит все неудачи «Спартака» и «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился с журналистами ожиданиями от финального поединка в Кубке России между «сине-белыми» и московским «Спартаком».

Силкин сказал «Чемпионату», что в финале Кубка России будет историческое противостояние, которое для игроков и болельщиков имеет цену позора или славы. Экс-тренер «Динамо» отметил, что победа в Кубке окупит и для динамовцев, и для «Спартака» все неудачи в этом сезоне, ведь завоевать трофей очень почётно.

Напомним, что финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».