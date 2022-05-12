Баженов: Финал Кубка России станет украшением сезона

Экс-форвард «Спартака» и «Томи» Никита Баженов высказался по поводу предстоящего финала Кубка России, в котором «красно-белые» сыграют с «Динамо».

Баженов сказал «Чемпионату», что болельщики обеих команд с нетерпением ждут этого матча. Форвард отметил, что именно финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» станет украшением этого сезона, а не очередное чемпионство питерского «Зенита». Игрок добавил, что будет болеть за «красно-белых».

Напомним, что в полуфиналах Кубка России столичные команды расправились с представителями ФНЛ. «Спартак» обыграл «Енисей», а динамовцы переиграли «Аланию».