Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал полуфинал Кубка России между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем» (3:0).

- Конечно, сказался класс «Спартака». Встречались команды разного уровня. Тем не менее «Енисей» достойно начал матч и контролировал мяч достаточно уверенно. Но потом «Спартак» где-то освоился, у него начали проходить контратаки, и за весь матч он создал огромное количество моментов. Счёт мог быть и больше, уж очень много шансов загубили форварды «Спартака». Но и «Енисей» не отсиживался в обороне, игра держала в напряжении от первой до последней минуты.

Я считаю, в первом тайме «Енисей» действовал достаточно плотно в обороне, а во втором тайме силёнки уже стали заканчиваться, пошли разрывы между линиями, и появилось много свободного пространства, которыми умело воспользовались спартаковцы. В принципе, они по делу довели матч до уверенной до победы. Матч получился интересным для зрителей. Как я уже сказал, было много острых моментов.

Для спартаковцев эта победа очень важна, потому что дела у них в чемпионате идут далеко не лучшим образом. Им кровь из носу нужно было попасть в финал Кубка и сражаться за какой-то трофей в год столетия клуба. А что касается «Енисея», то, несмотря на поражение, он всё равно проделал в Кубке хороший путь. Обыграли «Локомотив» и «Рубин», вышли в полуфинал, установили клубный рекорд, ребята получат звание мастеров спора.

«Спартак» нормально настроился на игру. Учитывая проблемы в чемпионате, для «Спартака» этот матч был архиважным. Но я думал, что хотя бы один гол «Енисей» должен забить, если посмотреть на то, как красноярцы играют в ФНЛ, где они достаточно много забивают. «Спартак» вышел с насыщенной обороной в пять защитников, однако моменты «Енисей» всё равно имел, в том числе был удар Кичина на стандарте, после которого ВАР проверял, пересёк мяч ленточку или нет.