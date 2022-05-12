Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Биджиев: «Спартаку» кровь из носу нужна была победа, но «Енисей» должен был забивать» эксклюзив

12 Мая 2022 • 11:25 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал полуфинал Кубка России между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем» (3:0).

- Конечно, сказался класс «Спартака». Встречались команды разного уровня. Тем не менее «Енисей» достойно начал матч и контролировал мяч достаточно уверенно. Но потом «Спартак» где-то освоился, у него начали проходить контратаки, и за весь матч он создал огромное количество моментов. Счёт мог быть и больше, уж очень много шансов загубили форварды «Спартака». Но и «Енисей» не отсиживался в обороне, игра держала в напряжении от первой до последней минуты.

Я считаю, в первом тайме «Енисей» действовал достаточно плотно в обороне, а во втором тайме силёнки уже стали заканчиваться, пошли разрывы между линиями, и появилось много свободного пространства, которыми умело воспользовались спартаковцы. В принципе, они по делу довели матч до уверенной до победы. Матч получился интересным для зрителей. Как я уже сказал, было много острых моментов.

Для спартаковцев эта победа очень важна, потому что дела у них в чемпионате идут далеко не лучшим образом. Им кровь из носу нужно было попасть в финал Кубка и сражаться за какой-то трофей в год столетия клуба. А что касается «Енисея», то, несмотря на поражение, он всё равно проделал в Кубке хороший путь. Обыграли «Локомотив» и «Рубин», вышли в полуфинал, установили клубный рекорд, ребята получат звание мастеров спора.

«Спартак» нормально настроился на игру. Учитывая проблемы в чемпионате, для «Спартака» этот матч был архиважным. Но я думал, что хотя бы один гол «Енисей» должен забить, если посмотреть на то, как красноярцы играют в ФНЛ, где они достаточно много забивают. «Спартак» вышел с насыщенной обороной в пять защитников, однако моменты «Енисей» всё равно имел, в том числе был удар Кичина на стандарте, после которого ВАР проверял, пересёк мяч ленточку или нет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Енисей Хасанби Биджиев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
12:10 · Кубок России
Кавазашвили поздравил «Спартак» с выходом в финал Кубка России
11:34 · Кубок России
Баженов: Финал Кубка России станет украшением сезона
11:25 · Кубок России
Нападающий «Енисея» рассказал, чего не хватило команде для победы над «Спартаком»
10:24 · Кубок России
Тарханов рассказал о том, за кого будет болеть в финале Кубка России
10:17 · Кубок России
Червиченко о матче между «Спартаком» и «Енисеем»: Чуда не произошло
10:09 · Кубок России
Джикия высказался о выходе «Спартака» в финал Кубка России
09:31 · Кубок России
Каттани не стал хвалить судейство после кубкового матча с «Енисеем»
09:17 · Кубок России
Мартинс: «Сделаем всё, чтобы обыграть «Динамо»
09:01 · Кубок России
Рианчо отреагировал на выход «Спартака» в финал Кубка России 1
08:50 · Кубок России
Агент Ваноли о победе над «Енисеем»: Вот такую игру Паоло хочет видеть в каждом матче 1
08:49 · Кубок России
Реакция Карреры на выход «Спартака» в финал Кубка России 1
11 Мая
23:38 · Кубок России
Смелая игра «Енисея», великолепный Промес, выход в финал Кубка: «Спартак» дома разгромил «Енисей»
23:05 · Кубок России
Титов: «Все болельщики, которые любят футбол, ждут финал»
22:52 · Кубок России
Червиченко считает, что «Спартак» возьмёт Кубок России
22:41 · Кубок России
Деменко: «Я поражен тренерским штабом «Енисея». Для чего играть со «Спартаком» в открытый футбол?» эксклюзив
Все новости