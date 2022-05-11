Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил полуфинал Кубка России, в котором московский «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» 3:0.

- Вопрос не стоял, проиграет «Спартак» или нет. Дело в том, что «Спартак» не очень хорошо, но подготовился к этой высокой обороне «Енисея». Конечно, «Спартак» должен был выигрывать 6:0, 7:0 – ну или 7:1, учитывая, что были подходы у «Енисея». «Спартак» не показал внушительной игры, но «Енисей» дал «Спартаку» возможность очень легко его обыграть, не прилагая сверхусилий и сверхмотивации.

Были промежутки времени на поле, когда «Енисей» кружил возле штрафной «Спартака», не особо создавая голевые моменты, ну а в обороне у «Енисея» был бардак полнейший. Я давно говорю, что высокая линия обороны несёт большие риски. Если вспомнить матч 1/8 финала, то «Локомотив» после первого тайма должен был вести 3:0, но там чудо-гол Кичина и непонятный пенальти перевернули всё в другую сторону. А там же были выходы один на один у «Локомотива» – такие же, как и у «Спартака». Такая сказка «Енисея» когда-то должна была закончиться.

Выбор тактики – авантюра «Енисея», нехватка опыта у тренера. Скажем так, это лжефилософия, что можно с любой командой играть в такую высокую оборону. Когда квалификация и скорость соперников не позволяют вскрывать его оборону, «Енисею» везёт. «Спартак» это понимал, но очень часто залезал во «вне игры», хотя если команда готовится к вскрытию такой линии, такого не должно происходить. Думаю, это одна из самых лёгких побед «Спартака» в этом году – после «Кубани».