«Спартак» и «Динамо» вновь сыграют в финале кубка страны спустя 72 года

«Спартак» и «Динамо» встроятся в решающем матче за кубок страны. Это стало известно после того, как «красно-белые» обыграли «Енисей».

Команды между собой во второй раз в истории встретятся в решающем матче за второй по значимости трофей страны. В 1950-м году «Спартак» в финале кубка СССР разгромил «Динамо» со счётом 3:0, голами отметились Тимаков, Терентьев и Дементьев, а «бело-голубых» на поле с капитанской повязкой выводил Константин Бесков.

Отметим, что для «Спартака» это будет 21-й кубковый финал, а для «Динамо» - 17-й.