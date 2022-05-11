Тренер сборной России по пляжному футболу: Финал Кубка между «Динамо» и «Спартаком» был бы красивой историей

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал журналистам о том, кого хотел бы видеть соперником «Динамо» в финале Кубка России.

Лихачёв сказал «РБ-Спорту», что он очень надеется на то, что российский футбол получит в финале Кубка России красивую вывеску и зрелищный матч между «Динамо» и «Спартаком». Тренер отметил, что «красно-белые» являются фаворитом поединка с «Енисеем», хотя красноярцы вполне могут дать достойный бой подопечным Паоло Ваноли.

Напомним, что полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Енисеем» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.