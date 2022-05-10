Захарян: «Неважно, с кем играть в финале»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о том, с кем хотел бы сыграть в финале Кубка России.

«Неважно, с кем играть в финале. Обе команды сильные. Сегодня все по делу, легкая победа? Нет, не легкая победа», — цитирует слова Захаряна «Чемпионат».

«Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» в полуфинале Кубка России, став первым финалистом. Соперник определится 11 мая, им станет московский «Спартак» или красноярский «Енисей». Финал пройдет в Москве 29 мая на стадионе «Лужники».

Арсен Захарян принял участие в 31 матче, забил семь голов и сделал девять голевых передач во всех турнирах.