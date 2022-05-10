Колосков о Кубке России: Победы «Алании» и «Енисея» не будут сенсацией

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами ожиданиями от предстоящих полуфинальных матчей Кубка России.

Колосков сказал порталу Sport24, что ему хотелось бы видеть в финале, который пройдёт на стадионе «Лужники», матч между «Спартаком» и «Динамо». Почётный президент РФС отметил, что сейчас обе московские команды находятся в посредственной форме, так что победы «Алании» и «Енисея» не станут для него большой сенсацией.

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Динамо» сыграет с «Аланией», а спартаковцы будут играть с красноярским «Енисеем».