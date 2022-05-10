Газзаев: Сложно предсказать, какие результаты будут в полуфинале Кубка России

Экс-наставник ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящих полуфинальных поединков Кубка России.

Газзаев сказал «Чемпионату», что кубковые матчи очень сильно отличаются от матчей в РПЛ или в ФНЛ. Опытный специалист отметил, что ему очень сложно предсказать, какие результаты будут в полуфинале Кубка России, но оба матча должны быть очень напряжёнными и интересными, ведь на отдельно взятую игру может настроиться любая команда.

Напомним, что в полуфинале национального кубка сойдутся владикавказская «Алания и «Динамо», а также «Спартак» и красноярский «Енисей».