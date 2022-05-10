Кавазашвили: Не уважаю тренеров, которые ставят на Кубок вторые составы

Известный экс-вратарь Анзор Кавазашвили высказался по поводу того, что некоторые тренеры ставят на кубковые матчи резервные составы.

Кавазашвили сказал Metaraitings.ru, что он абсолютно не уважает тех тренеров, которые ставят на матчи Кубка вторые составы. Экс-голкипер отметил, что это очень плохо, а тренерам не хватает высокого менталитет. Эксперт добавил, что подобные специалисты всегда глупо оправдываются тем, что в Кубке можно проверить резервных игроков, которые находятся рядом с основной.

Напомним, что в полуфинале Кубка России сойдутся «Динамо» и «Алания», а также московский «Спартак» и «Енисей».