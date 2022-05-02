Названа дата матча за Суперкубок России

Стала известна дата проведения поединка за Суперкубок России в текущем году. Согласно сведениям, которыми владеют журналисты «Спорт-экспресса», матч состоится 10 июля.

По данным источника, противостояние должны принять столичные «Лужники». Эта арена считается приоритетным выбором для организаторов.

В поединке за титул сойдутся петербургский «Зенит», выигравший досрочно чемпионат страны, и триумфатор Кубка страны. В полуфиналах Кубка сойдутся «Динамо» - «Алания», а «Спартаку» будет противостоять «Енисей».