Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Оздоев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

29 Апреля 2022 • 15:44 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мыслями о вылете команды из Кубка России от «Алании».

«Чего не хватило «Зениту» в Кубке России? По мне, в первую очередь не хватило настроя. Это не только в России — такие результаты бывают во всех чемпионатах, по всему миру», - приводит слова Оздоева официальный сайт клуба.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в Российской премьер-лиге, набрав 58 очков после 26-го тура. У ближайшего преследователя «Динамо» - 52 балла.

Ранее «сине-бело-голубые» покинули Кубок России, уступив клубу из Футбольной национальной лиги «Алании» в серии послематчевых пенальти (5:6).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кубок России Магомед Оздоев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Апреля
15:44 · Кубок России
Оздоев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
26 Апреля
21:47 · Кубок России
Губерниев — о финале Кубка России в «Лужниках»: «Это сердце спорта в стране»
20:07 · Кубок России
Генеральный секретарь РФС Алаев прокомментировал выбор «Лужников» на финальный матч Кубка России
19:54 · Кубок России
Ловчев отреагировал на решение провести финал Кубка России в «Лужниках»
19:40 · Кубок России
Сёмин назвал замечательным решение провести финал Кубка России в «Лужниках»
19:10 · Кубок России
Стало известно, где состоится финал Кубка России
16:45 · Кубок России
РФС перенес даты полуфинальных матчей Кубка России
25 Апреля
16:32 · Кубок России
Полузащитник «Енисея» Глушков оценил шансы в кубковом матче против «Спартака»
22 Апреля
23:56 · Кубок России
Титов не смог выделить фаворита в борьбе за Кубок России
22:15 · Кубок России
Ринат Билялетдинов: «Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале Кубка России»
20:24 · Кубок России
Аленичев назвал фаворита на победу в Кубке России
17:15 · Кубок России
Бышовец: «Хочется, чтобы победитель определялся на поле»
14:18 · Кубок России
Дмитрий Комбаров назвал финалистов Кубка России
11:17 · Кубок России
«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в кубковом матче с «Енисеем»
10:02 · Кубок России
Сёмин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Все новости