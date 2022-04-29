Оздоев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мыслями о вылете команды из Кубка России от «Алании».

«Чего не хватило «Зениту» в Кубке России? По мне, в первую очередь не хватило настроя. Это не только в России — такие результаты бывают во всех чемпионатах, по всему миру», - приводит слова Оздоева официальный сайт клуба.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в Российской премьер-лиге, набрав 58 очков после 26-го тура. У ближайшего преследователя «Динамо» - 52 балла.

Ранее «сине-бело-голубые» покинули Кубок России, уступив клубу из Футбольной национальной лиги «Алании» в серии послематчевых пенальти (5:6).