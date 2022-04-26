Губерниев — о финале Кубка России в «Лужниках»: «Это сердце спорта в стране»

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проведении финального матча Кубка России на стадионе «Лужники».

«Лужники» — сердце спорта в стране. Идея развести по городам, безусловно, здравая, ее можно тоже всячески приветствовать. Но, если играть в Москве, то это, конечно, надо делать в «Лужниках» - сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Ранее пресс-служба РФС (Российского футбольного союза) сообщила о том, что финальная игра Кубка России в 2022 году пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

В полуфинале «Динамо» встретится с «Аланией», «Спартак» примет «Енисей». Матчи пройдут 10 и 11 мая соответственно.