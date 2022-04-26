Генеральный секретарь РФС Алаев прокомментировал выбор «Лужников» на финальный матч Кубка России

Генеральный секретарь РФС (Российского футбольного союза) Александр Алаев объяснил, почему был выбрал стадион «Лужники» для финального матча Кубка России.

Напомним, вести борьбу за выход в финал будут «Динамо» (Москва) с «Аланией» (Владикавказ) и «Спартак» (Москва) с «Енисеем» (Красноярск). Матчи пройдут 10 и 11 мая соответственно.

«Мы рады объявить, что финал кубка России возвращается на главный стадион нашей страны. Болельщики соскучились по играм на Большой спортивной арене», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.

На пути к полуфиналу «Динамо» оказалось сильнее «Балтики», «Енисей» разгромил «Рубин», «Алания» сенсационно обыграла «Зенит», и «Спартак» в московском дерби нанес поражение ЦСКА.

Действующий обладатель трофея «Локомотив» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, проиграв на «РЖД Арене» «Енисею» со счетом 0:4.

Финальный матч Кубка России пройдет в Москве, на стадионе «Лужники» 29 мая.