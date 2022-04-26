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Кубок России

Генеральный секретарь РФС Алаев прокомментировал выбор «Лужников» на финальный матч Кубка России

26 Апреля 2022 • 20:07 Комментировать

Генеральный секретарь РФС (Российского футбольного союза) Александр Алаев объяснил, почему был выбрал стадион «Лужники» для финального матча Кубка России.

Напомним, вести борьбу за выход в финал будут «Динамо» (Москва) с «Аланией» (Владикавказ) и «Спартак» (Москва) с «Енисеем» (Красноярск). Матчи пройдут 10 и 11 мая соответственно.

«Мы рады объявить, что финал кубка России возвращается на главный стадион нашей страны. Болельщики соскучились по играм на Большой спортивной арене», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.

На пути к полуфиналу «Динамо» оказалось сильнее «Балтики», «Енисей» разгромил «Рубин», «Алания» сенсационно обыграла «Зенит», и «Спартак» в московском дерби нанес поражение ЦСКА.

Действующий обладатель трофея «Локомотив» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, проиграв на «РЖД Арене» «Енисею» со счетом 0:4.

Финальный матч Кубка России пройдет в Москве, на стадионе «Лужники» 29 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев
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