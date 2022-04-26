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Кубок России

Ловчев отреагировал на решение провести финал Кубка России в «Лужниках»

26 Апреля 2022 • 19:54 Комментировать

Известный российский эксперт Евгений Ловчев высказался о том, что «Лужники» примут финал Кубка России.

«Думаю, что «Лужники» — идеальный стадион для проведения финала Кубка России. Наверное, обидятся жители Владикавказа и Красноярска, но намечается финал, который многие хотели бы видеть — «Динамо» — «Спартак», - сказал Ловчев «Чемпионату».

Ловчев добавил, что такой потрясающий стадион, как «Лужники» не должен пустовать. Эксперт заявил, что если бы у него спросили, он бы однозначно отдал свой голос за «Лужники».

Напомним, сегодня, 26 апреля стало известно, что полуфинальные матчи «Динамо» - «Алания» и «Спартак» - «Енисей» пройдут 10 и 11 мая соответственно.

Финал назначен на 29 мая.

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив красноярскому «Енисею» на своем поле со счетом 0:4.


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Евро-Футбол.Ру,
Лужники Кубок России Евгений Ловчев
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