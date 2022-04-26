Стало известно, где состоится финал Кубка России

Финал Кубка России состоится в Москве, на стадионе «Лужники» 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба РФС (Российского футбольного союза).

Напомним, борьбу за финал будут вести «Динамо» (Москва) – «Алания» (Владикавказ) и «Спартак» (Москва) – «Енисей» (Красноярск).

Полуфинальные игры пройдут 10 и 11 мая в Москве.

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл на стадии 1/8 финала. «Железнодорожники» на своем поле неожиданно уступили «Енисею» со счетом 1:4. Помимо этого, «Локомотив» является рекордсменом по количеству побед в турнире – 9 раз.