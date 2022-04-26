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Кубок России

РФС перенес даты полуфинальных матчей Кубка России

26 Апреля 2022 • 16:45 Комментировать

РФС определились с новыми датами полуфинальных матчей Кубка России.

Матч между «Динамо» и «Аланией» пройдет 10 мая вместо ранее запланированной даты (11 мая). Игра между «Спартаком» и «Енисеем» так же сдвинется на один день и пройдет 11 мая, а не 12, сообщает «Спорт-Экспресс».

Для проведения встречи «Динамо» и «Алании» матч владикавказской команды в ФНЛ против «Нефтехимика» нужно будет перенести с 7 на 6 мая.

Финал Кубка России пройдет 29 мая в Москве или Санкт-Петербурге.

Ранее в четвертьфинале «Динамо» прошли «Балтику» (5:4 по пен.), «Алания» выбила «Зенит» (6:5 по пен.), «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в дерби (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алания Кубок России РФС Енисей Динамо
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