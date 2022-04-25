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Полузащитник «Енисея» Глушков оценил шансы в кубковом матче против «Спартака»

25 Апреля 2022 • 16:32 Комментировать

27-летний полузащитник красноярского «Енисея» Никита Глушков поделился ожиданиями об игре против «Спартака».

«Может ли нынешний «Енисей» пройти «Спартак»? Не люблю загадывать, но если мы сыграем в свой футбол, то «Спартаку» придется очень тяжело», - цитируем Глушкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Никита Глушков принял участие в 11 матчах и забил пять мячей во всех турнирах.

«Спартак» примет «Енисей» в рамках полуфинала Кубка России, встреча пройдет 12 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Енисей Никита Глушков
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