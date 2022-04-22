Титов не смог выделить фаворита в борьбе за Кубок России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мыслями о предстоящих полуфинальных матчах Кубка России.

«Обе команды из ФНЛ могут пробиться в финал Кубка России. По качеству игры они ничем не уступают «Спартаку» и «Динамо». Конечно, всем интересно посмотреть на московское дерби в финале, но считаю, что явного фаворита нет», — цитирует Титова Sport24.

Напомним, по итогам жеребьевки «Динамо» сыграет в полуфинале против «Алании», «Спартаку» будет противостоять красноярский «Енисей». Встречи пройдут 11-12 мая и пройдут в Москве. Финальная встреча состоится 29 мая, однако, до сих пор неизвестно в каком городе и на каком стадионе пройдет финальная встреча.

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв с разгромным счетом «Енисею» (0:4). «Железнодорожники» являются рекордсменами по количеству побед в Кубке России – 9 раз.