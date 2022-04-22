Ринат Билялетдинов: «Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале Кубка России»

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о полуфинальных парах Кубка России.

«Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале БЕТСИТИ Кубка России. Тот же «Енисей» уверенно обыгрывал «Локомотив» и «Рубин», «Алания» — «Зенит». Так что они все будут предельно мотивированы на попадание в финал, - приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

По словам тренера, нельзя назвать чудом, что две команды из ФНЛ добрались до полуфинала Кубка России. Однако, специалист отметил, что уровень Российской премьер-лиги немного просел из-за отъезда легионеров.

По итогам жеребьевки «Динамо» в полуфинале сыграет против «Алании», «Спартак» проведет матч против «Енисея». Оба матча пройдут в Москве 11-12 мая. Финальная встреча запланирована на 29 мая.