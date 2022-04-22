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Кубок России

Аленичев назвал фаворита на победу в Кубке России

22 Апреля 2022 • 20:24 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев назвал клуб, который сможет выиграть Кубок России в сезоне-2021/22.

«Фаворитом не только этого матча, но и всего турнира считаю «Спартак». Для красно-белых это единственный шанс порадовать болельщиков в юбилейный год и реабилитироваться за провал в чемпионате. Они должны выложиться на 200%», - цитирует Аленичева Sport24.

Напомним, по итогам жеребьевки в полуфинале сыграют «Спартак» - «Енисей» и «Динамо» - «Алания». Матчи пройдут 11-12 мая, а финальная встреча запланирована на 29 мая. Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, на каком стадионе пройдет решающая встреча за титул.

В четвертьфинале «Спартак» в московском дерби победил ЦСКА (1:0), «Динамо» в серии пенальти одержало победу над «Балтикой», «Алания» таким же образом, сенсационно победила «Зенит» и «Енисей» не оставил шансов «Рубину» (3:1).

Действующий обладатель Кубка России «Локомотив» выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв на своем поле «Енисею» со счетом 0:4.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алания Динамо Москва Кубок России Енисей
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