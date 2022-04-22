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Кубок России

Бышовец: «Хочется, чтобы победитель определялся на поле»

22 Апреля 2022 • 17:15 Комментировать

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал работу судей.

«Хочется, чтобы победитель определялся на поле. Это не только Кубка России касается, но и чемпионата, где идут решающие матчи», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Специалист отметил, что ему не хотелось бы видеть вмешательства каких-то сторонних обстоятельств. «Спартак» отмечает свой юбилей, ему хочется забрать титул, но и «Динамо» этого хочется. Так же специалист сказал: «Не хотелось бы увидеть очередную борьбу наших судей с VAR. Там отсутствуют и квалификация, и объективность».

Ранее «Спартак» и «Динамо» вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, обыграв ЦСКА и «Балтику» соответственно. Полуфинальные встречи запланированы на 11 и 12 мая. 

 

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