Дмитрий Комбаров назвал финалистов Кубка России

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров считает, что в финале встретятся московские команды «Спартак» и «Динамо».

«Думаю, что в финале встретятся «Спартак» и «Динамо». Как по мне, они являются фаворитами», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспересс». Так же он отметил качественную работу главного тренера «Алании» (Спартака Гогниева - прим. «Евро-Футбол.Ру»).

Напомним, что «Спартак» одолел в четвертьфинале ЦСКА, а «Динамо» в серии пенальти обыграли «Балтику» из ФНЛ. Матчи полуфинала Кубка России запланированы на 11 и 12 мая, финал пройдет 29 мая в Москве или Санкт-Петербурге.