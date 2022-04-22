Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением по поводу жеребьевки полуфинальных пар Кубка России.

- Как оцениваете жеребьевку Кубка России для «Динамо», которому досталась «Алания»?

- Кубковые игры всегда стоят особняком. Не случайно из премьер лиги вылетает много команд. «Алания» - это хороший соперник. Недооценивать ее нельзя.

- Матч пройдет в Москве. Это облегчит задачу «Динамо»?

- Не думаю. Может быть все, что угодно.

- Вы даже не исключаете вылет бело-голубых из турнира?

- Это кубковая игра, один матч. За счет чего-то «Алания» дошла до полуфинала. Если будет недооценка соперника, хорошего ждать не стоит. Нужно, чтобы хозяева играли на максимальных оборотах. Тогда случайностей не произойдет.

- «Алания» действовала с «Зенитом» агрессивно, а атаку. Ждете такой же игры от гостей?

- Я видел моменты этого матча. Они штрафной здорово забили. У этих команд мотивация выше. «Алания» уже много сделала, дойдя до такой стадии. Вы видите, какое воодушевление у болельщиков этой команды. Целый праздник был после матча с «Зенитом».

- Но они уступают в классе, как ни крути.

- Да. Но если выходят играть с желанием, может победить команда, которая больше хочет. А у динамовцев все равно будет сидеть в голове, что это клуб ФНЛ и здесь главная задача тренерского штаба, чтобы ребята подошли с большой мотивацией. Остался ведь один шаг до финала. Игра будет до гола.

- Ждете финала «Спартак» - «Динамо»?

- Уверен, так и должно получиться.

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- Может ли борьба «Динамо» с «Зенитом» в РПЛ помешать москвичам взять кубок?

- Подождите. «Динамо» надо еще выйти в финал. Бороться-то команда будет, но это не говорит о том, что она может что-то выиграть. Она может ни там, ни там не выиграть.

- У кого больше шансов на Кубок из оставшихся команд?

- Трудно сказать. Понятно, что клубы РПЛ по классу выше, чем представители ФНЛ. А как сложится игра, никто не знает. Бывает, что одна команда играет с преимуществом, контролирует, держит мяч по восемьдесят минут игрового времени, но один удар в девятку и все.

- Кому будет сложнее, «Спартаку» с «Енисеем» или «Динамо» с «Аланией»?

- И у «Спартака» тоже будет непростая игра, как и у «Динамо». Поэтому не знаю. Но традиционное дерби в финале было бы украшением кубка.

Елена Григорьевская