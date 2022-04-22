«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в кубковом матче с «Енисеем»

Представители казанского «Рубина» обратились в ЭСК РФС по поводу судейства в четвертьфинальном поединке Кубка России с красноярским «Енисеем».

По информации ТАСС, казанская команда обратилась в ЭСК из-за двух эпизодов в матче с «Енисеем». «Рубин» считает, что в моменте со вторым голом красноярской команды был офсайд, а в начале второго тайма арбитр не назначил пенальти в ворота «Енисея» за фол на Германе Онугхе.

Напомним, что в итоге «Рубин» уступил «Енисею» со счётом 1:3 и закончил своё выступление в турнире.