Колосков: В Кубке России победить может любая команда

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами высказался по поводу фаворита в розыгрыше Кубка России.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что четвертьфинальные матчи нам ещё раз доказали, что в Кубке может произойти всё, что угодно. Почётный президент РФС отметил, что выиграть трофей может любая команда, ведь всё будет зависеть от подготовки клубов к конкретному матчу.

Напомним, что в полуфинале Кубка России динамовцы сыграют с «Аланией», а московский «Спартак» сразится с красноярским «Енисеем».