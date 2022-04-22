Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Колосков: В Кубке России победить может любая команда

22 Апреля 2022 • 09:53 Комментировать

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами высказался по поводу фаворита в розыгрыше Кубка России.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что четвертьфинальные матчи нам ещё раз доказали, что в Кубке может произойти всё, что угодно. Почётный президент РФС отметил, что выиграть трофей может любая команда, ведь всё будет зависеть от подготовки клубов к конкретному матчу.

Напомним, что в полуфинале Кубка России динамовцы сыграют с «Аланией», а московский «Спартак» сразится с красноярским «Енисеем».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Вячеслав Колосков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Апреля
11:17 · Кубок России
«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в кубковом матче с «Енисеем»
10:02 · Кубок России
Сёмин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
09:53 · Кубок России
Колосков: В Кубке России победить может любая команда
09:36 · Кубок России
Кавазашвили не верит, что в финал Кубка России могут выйти две команды из ФНЛ 1
08:44 · Кубок России
Соболев назвал фаворита Кубка России
08:22 · Кубок России
Форвард «Динамо» рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Кубка России
00:17 · Кубок России
Лещенко оценил шансы любимого клуба на победу в Кубке России
21 Апреля
23:04 · Кубок России
Уткин назвал пару, которая, по его мнению, определит будущего победителя Кубка России
22:47 · Кубок России
Василий Уткин спрогнозировал победителя Кубка России
22:39 · Кубок России
Газзаев выразил надежду увидеть «Аланию» в финале Кубка России
22:29 · Кубок России
Нападающий «Енисея» готов выбивать «Спартак» из полуфинала Кубка России 1
21:50 · Кубок России
Эксперты назвали фаворита Кубка России 1
21:37 · Кубок России
Итоги жеребьёвки полуфиналов Кубка России - «Динамо» сразится с «Аланией», «Спартак» примет «Енисей»
20:07 · Кубок России
В начале следующей недели будет выбрано место проведения финала Кубка России
16:02 · Кубок России
Терёхин: «Без бразильцев «Зенит» был бы как «Рубин», командой уровня ФНЛ» 3
Все новости