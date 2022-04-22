Соболев назвал фаворита Кубка России

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев в разговоре с журналистами назвал фаворита Кубка России.

Соболев сказал «Спорт-Экспрессу», что обыграть «армейцев» в четвертьфинале было очень приятно, но ещё приятнее будет в итоге выиграть трофей. Александр отметил, что для «Спартака» Кубок России является последним шансом что-то выиграть в этом сезоне. Форвард считает именно «красно-белых» главными фаворитами этого розыгрыша Кубка России.

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с красноярским «Енисеем». В другой полуфинальной паре сойдутся «Динамо» и владикавказская «Алания».