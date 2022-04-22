Форвард «Динамо» рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Кубка России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, с кем ему хотелось бы сыграть в финале Кубка России.

Тюкавин сказал, что хотел сыграть в полуфинале с «Енисеем» против своего бывшего тренера Вадима Гаранина, но жеребьёвка распорядилась иначе. Форвард отметил, что, если удастся пройти «Аланию», то в финале ему хотелось бы сыграть с московским «Спартаком». Константин надеется, что всё пройдёт хорошо и динамовцы смогут выиграть трофей.

Напомним, что в полуфинале Кубка России футболисты «Динамо» под руководством Сандро Шварца сыграют против «Алании», которая до этого выбила из турнира «Зенит».