Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Форвард «Динамо» рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Кубка России

22 Апреля 2022 • 08:22 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, с кем ему хотелось бы сыграть в финале Кубка России.

Тюкавин сказал, что хотел сыграть в полуфинале с «Енисеем» против своего бывшего тренера Вадима Гаранина, но жеребьёвка распорядилась иначе. Форвард отметил, что, если удастся пройти «Аланию», то в финале ему хотелось бы сыграть с московским «Спартаком». Константин надеется, что всё пройдёт хорошо и динамовцы смогут выиграть трофей.

Напомним, что в полуфинале Кубка России футболисты «Динамо» под руководством Сандро Шварца сыграют против «Алании», которая до этого выбила из турнира «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Апреля
08:44 · Кубок России
Соболев назвал фаворита Кубка России
08:22 · Кубок России
Форвард «Динамо» рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Кубка России
00:17 · Кубок России
Лещенко оценил шансы любимого клуба на победу в Кубке России
21 Апреля
23:04 · Кубок России
Уткин назвал пару, которая, по его мнению, определит будущего победителя Кубка России
22:47 · Кубок России
Василий Уткин спрогнозировал победителя Кубка России
22:39 · Кубок России
Газзаев выразил надежду увидеть «Аланию» в финале Кубка России
22:29 · Кубок России
Нападающий «Енисея» готов выбивать «Спартак» из полуфинала Кубка России 1
21:50 · Кубок России
Эксперты назвали фаворита Кубка России 1
21:37 · Кубок России
Итоги жеребьёвки полуфиналов Кубка России - «Динамо» сразится с «Аланией», «Спартак» примет «Енисей»
20:07 · Кубок России
В начале следующей недели будет выбрано место проведения финала Кубка России
16:02 · Кубок России
Терёхин: «Без бразильцев «Зенит» был бы как «Рубин», командой уровня ФНЛ» 3
15:18 · Кубок России
Созин: «От отставки Слуцкого «Рубину» будет только хуже»
13:38 · Кубок России
Александр Мостовой испугался во время матча «Енисей» - «Рубин» эксклюзив
12:30 · Кубок России
Экс-судья Сухина: Пенальти в ворота ЦСКА был поставлен справедливо
12:21 · Кубок России
Полузащитник «Алании» рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Кубка России
Все новости