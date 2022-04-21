Уткин назвал пару, которая, по его мнению, определит будущего победителя Кубка России

В четверг состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка России, московское «Динамо» сразится с «Аланией», а вот «Спартаку» предстоит сыграть с красноярским «Енисеем». Известный телекомментатор и блогер Василий Уткин поделился своим мнением о предстоящих противостояниях.

Он уверен, что победителя турнира определит пара «Динамо» и «Алании», заведомо сбрасывая со счетов московский «Спартак», который в последний раз становился обладателем Кубка России в далеком 2003 году.

- Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» — «Алания», - заявил Уткин в своем телеграм-канале.