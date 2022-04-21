Комментатор и футбольный эксперт Василий Уткин спрогнозировал победителя Кубка России после состоявшейся жеребьёвки.

«Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» – «Алания», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Василий Уткин предположил, что «Спартак», если сможет пройти «Енисей», может показать себя в финале только в том случае, если «Ваноли действительно что-то нащупывает, а не просто удачливо выбросил кубики на 6/6 в четвертьфинале».

Напомним, что в полуфинале «Спартак» сыграет против «Енисея», а «Динамо» проэкзаменует «Аланию».