Нападающий «Енисея» готов выбивать «Спартак» из полуфинала Кубка России

Выбив из текущего розыгрыша Кубка России такие клубы, как московский «Локомотив» и казанский «Рубин», красноярский «Енисей» готовится к сражению с московским «Спартаком» - так распорядился жребий полуфинальной части турнира. Нападающий сибирского клуба Андрей Окладников выразил уверенность в том, что его команда может побить и московский «Спартак». Он пояснил, что был уверен в том, что его клуб попадет по результатам жеребьевки именно на «Спартак».

- Всегда хочется играть с сильнейшими. Тут слабых команд нет. Если честно, почему-то так и предполагал, что нам попадется «Спартак». Будем готовиться, - пояснил Окладников в прямом эфире телеканала «Матч» ТВ.