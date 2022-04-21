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Кубок России

Нападающий «Енисея» готов выбивать «Спартак» из полуфинала Кубка России

21 Апреля 2022 • 22:29 Комментировать (1)
Енисей
3:1
Рубин
окончен

Выбив из текущего розыгрыша Кубка России такие клубы, как московский «Локомотив» и казанский «Рубин», красноярский «Енисей» готовится к сражению с московским «Спартаком» - так распорядился жребий полуфинальной части турнира. Нападающий сибирского клуба Андрей Окладников выразил уверенность в том, что его команда может побить и московский «Спартак». Он пояснил, что был уверен в том, что его клуб попадет по результатам жеребьевки именно на «Спартак».

- Всегда хочется играть с сильнейшими. Тут слабых команд нет. Если честно, почему-то так и предполагал, что нам попадется «Спартак». Будем готовиться, - пояснил Окладников в прямом эфире телеканала «Матч» ТВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Енисей Андрей Окладников
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