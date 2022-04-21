Итоги жеребьёвки полуфиналов Кубка России - «Динамо» сразится с «Аланией», «Спартак» примет «Енисей»

Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Кубка России - московское «Динамо» сразится с владикавказской «Аланией», а московский «Спартак» примет дома сибирских гостей из «Енисея», которые в четвертьфинале огорчили «Рубин».

Также в стадии четвертьфинала покинул турнир и действующий чемпион и лидер турнирной таблицы российской Премьер-лиги - питерский «Зенит». Он проиграл как раз «Алании».

Полуфинальные матчи Кубка России состоятся 11 и 12 мая, финальный поединок запланирован на 29 мая, но место проведения финала будет объявлено дополнительно лишь на следующей неделе.