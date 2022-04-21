В начале следующей недели будет выбрано место проведения финала Кубка России

Кубок России добрался до стадии полуфиналов после того, как в среду состоялись матчи четвертьфинала, принесшие неожиданные результаты - в частности, вылет питерского «Зенита» в противостоянии с «Аланией». Полуфинальные матчи Кубка России будут сыграны 11 и 12 мая, в то время как финальный матч запланирован на 29 мая.

Но если дата проведения финального матча уже известна, то арена - пока что нет. Как сообщает телеграм-канал «Ложа Прессы», место проведения финала Кубка России будет выбрано в начале следующей недели, о нем будет объявлено дополнительно.