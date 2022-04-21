Созин: «От отставки Слуцкого «Рубину» будет только хуже»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поддержал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Безусловно, ни для кого не секрет, что результат у «Рубина» неудовлетворительный. Однако важно, что руководство клуба в лице Сайманова устраивает Слуцкий. Сейчас команда только потеряет от ухода главного тренера. Когда уедут иностранцы, на Слуцкого будет огромный спрос», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Созин убеждён, что наставнику «Рубина» стоит продолжать работу с командой. В качестве примера Созин привёл хоккейное «Динамо», руководство которого в своё время не стало увольнять главного тренера Олега Знарка после 10 поражений кряду, что привело к двум победам «бело-голубых» в Кубке Гагарина.

Напомним, вчера, 20 апреля, казанцы потерпели поражение от «Енисея» в четвертьфинальном матче Кубка России (1:3), завершив свои выступления в этом турнире.