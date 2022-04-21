Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Созин: «От отставки Слуцкого «Рубину» будет только хуже»

21 Апреля 2022 • 15:18 Комментировать
Енисей
3:1
Рубин
окончен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поддержал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Безусловно, ни для кого не секрет, что результат у «Рубина» неудовлетворительный. Однако важно, что руководство клуба в лице Сайманова устраивает Слуцкий. Сейчас команда только потеряет от ухода главного тренера. Когда уедут иностранцы, на Слуцкого будет огромный спрос», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Созин убеждён, что наставнику «Рубина» стоит продолжать работу с командой. В качестве примера Созин привёл хоккейное «Динамо», руководство которого в своё время не стало увольнять главного тренера Олега Знарка после 10 поражений кряду, что привело к двум победам «бело-голубых» в Кубке Гагарина.

Напомним, вчера, 20 апреля, казанцы потерпели поражение от «Енисея» в четвертьфинальном матче Кубка России (1:3), завершив свои выступления в этом турнире.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Андрей Созин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
16:02 · Кубок России
Терёхин: «Без бразильцев «Зенит» был бы как «Рубин», командой уровня ФНЛ» 1
15:18 · Кубок России
Созин: «От отставки Слуцкого «Рубину» будет только хуже»
13:38 · Кубок России
Александр Мостовой испугался во время матча «Енисей» - «Рубин» эксклюзив
12:30 · Кубок России
Экс-судья Сухина: Пенальти в ворота ЦСКА был поставлен справедливо
12:21 · Кубок России
Полузащитник «Алании» рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Кубка России
12:16 · Кубок России
Алдонин о матче ЦСКА - «Спартак»: Это был настоящий кубковый матч
12:08 · Кубок России
Экс-арбитр Николаев оценил судейство в матче между ЦСКА и «Спартаком»
11:31 · Кубок России
Голкипер «Зенита» высказался после вылета питерского клуба из Кубка России
11:25 · Кубок России
Пианист Мацуев: «Спартак» в год столетия должен выиграть Кубок
11:17 · Кубок России
Голкипер «Алании» рассказал, как смутил Кругового во время серии пенальти
11:09 · Кубок России
Вратарь «Алании»: Вызвался бить пенальти, потому что был уверен в себе
10:55 · Кубок России
Советник Федуна уверен, что «Спартак» выиграет Кубок России
10:41 · Кубок России
Пресняков: Есть надежда, что «Спартак» сможет выиграть Кубок России
10:36 · Кубок России
Губерниев — о выходе «Спартака» в полуфинал Кубка: «Мы в большом долгу перед футболом»
10:34 · Кубок России
Ветеран «Спартака» Гаврилов: Победа над ЦСКА притянута за уши 3
Все новости