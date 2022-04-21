Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Енисея» над «Рубином» в Кубке России.

«Результат меня удивил. После того, как счёт был 3:0, у «Енисея» было ещё несколько моментов. Я тогда вообще испугался. До игры я думал, что «Енисей» может преподнести сюрприз, но не думал, что настолько. Не знаю, какими частями Слуцкий держится в «Рубине». Его не снимают уже долгое время. Но привело это к плохим результатам, команда идёт в нижней части таблицы РПЛ, а в кубке безоговорочно проигрывает команде из ФНЛ.

Я до зимней паузы ещё говорил про «Рубин». У них там постоянные скандалы, то один ушёл игрок, то другой. Но у них почему-то всё нормально, всегда отговорки. Команда с такими возможностями и с таким бюджетом плетётся и проигрывает. Вот такой у нас футбол. Будь такая ситуация в «Спартаке», уже бы трёх тренеров сменили. А в «Рубине» вот так. Значит, их всё устраивает и у них всё нормально», - сказал Мостовой.