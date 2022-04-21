Известный российский специалист Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Евгением Копачёвым высказался по поводу матчей 1/4 финала Кубка России.

- Стала ли сенсацией победа «Алании» над «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России?

- «Алания» в матче с «Зенитом» не уступала фавориту матча. А в борьбе, желании выиграть матч они даже превзошли их. У нас все говорят, что у нас нет хороших команд в ФНЛ, вы посмотрите на «Аланию», «Енисей», «Оренбург», «Факел» тот же. Во второй лиге много команд, которые достойны играть в высшей лиге.

- ЦСКА проиграл «Спартаку» и не может выиграть четвертый матч подряд. С чем это связано?

- У «Спартака», как я и говорил, был запредельный настрой. Но, здесь ЦСКА сыграл не очень хорошо. Команда уже четвертую игру подряд находится в кризисе каком-то, игры нет никакой. Перед началом сезона укрепились, первые игры очень хорошо играли, а сейчас сдали. Как они выиграли «Рубин» 6:1, а в следующем туре спасались от «Урала»? (2:2) Я не знаю, может быть в том матче «Рубин» был настолько плох, что им шесть мячей забили. А может быть удача была на стороне «армейцев», что они все реализовали. От этого вдохновение пришло, и они разорвали команду. Если говорить о кубковом матче, то у «Енисея» подбор игроков в индивидуальном плане слабее, чем у «Рубина». А именно командная игра в «Енисея» выстроена, а у казанцев ее пока нет.

- В полуфинал Кубка России вышли две команды из ФНЛ, для вас это стало неожиданностью?

- Это все-таки Кубок, турнир состоит из отдельно взятой игры. Может выстрелить любая команда, но я скажу, что вышли те команды, которые претендуют на выход в Российскую премьер-лигу. Если бы вышли команды с последних мест ФНЛ, тогда можно было бы говорить о везении. А здесь мы видим команды из верхней части турнирной таблицы.

- Вы видите фаворита на победу в Кубке?

- Я думаю, по игре и по уровню игры победить должно «Динамо».