Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Тарханов: Говорят, что у нас в ФНЛ нет хороших команд, но вы посмотрите на «Аланию» и «Енисей» эксклюзив

21 Апреля 2022 • 12:37 Комментировать (1)

Известный российский специалист Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Евгением Копачёвым высказался по поводу матчей 1/4 финала Кубка России.

- Стала ли сенсацией победа «Алании» над «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России?

- «Алания» в матче с «Зенитом» не уступала фавориту матча. А в борьбе, желании выиграть матч они даже превзошли их. У нас все говорят, что у нас нет хороших команд в ФНЛ, вы посмотрите на «Аланию», «Енисей», «Оренбург», «Факел» тот же. Во второй лиге много команд, которые достойны играть в высшей лиге.

- ЦСКА проиграл «Спартаку» и не может выиграть четвертый матч подряд. С чем это связано?

- У «Спартака», как я и говорил, был запредельный настрой. Но, здесь ЦСКА сыграл не очень хорошо. Команда уже четвертую игру подряд находится в кризисе каком-то, игры нет никакой. Перед началом сезона укрепились, первые игры очень хорошо играли, а сейчас сдали. Как они выиграли «Рубин» 6:1, а в следующем туре спасались от «Урала»? (2:2) Я не знаю, может быть в том матче «Рубин» был настолько плох, что им шесть мячей забили. А может быть удача была на стороне «армейцев», что они все реализовали. От этого вдохновение пришло, и они разорвали команду. Если говорить о кубковом матче, то у «Енисея» подбор игроков в индивидуальном плане слабее, чем у «Рубина». А именно командная игра в «Енисея» выстроена, а у казанцев ее пока нет.

- В полуфинал Кубка России вышли две команды из ФНЛ, для вас это стало неожиданностью?

- Это все-таки Кубок, турнир состоит из отдельно взятой игры. Может выстрелить любая команда, но я скажу, что вышли те команды, которые претендуют на выход в Российскую премьер-лигу. Если бы вышли команды с последних мест ФНЛ, тогда можно было бы говорить о везении. А здесь мы видим команды из верхней части турнирной таблицы.

- Вы видите фаворита на победу в Кубке?

- Я думаю, по игре и по уровню игры победить должно «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
15:18 · Кубок России
Созин: «От отставки Слуцкого «Рубину» будет только хуже»
13:38 · Кубок России
Александр Мостовой испугался во время матча «Енисей» - «Рубин» эксклюзив
12:30 · Кубок России
Экс-судья Сухина: Пенальти в ворота ЦСКА был поставлен справедливо
12:21 · Кубок России
Полузащитник «Алании» рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Кубка России
12:16 · Кубок России
Алдонин о матче ЦСКА - «Спартак»: Это был настоящий кубковый матч
12:08 · Кубок России
Экс-арбитр Николаев оценил судейство в матче между ЦСКА и «Спартаком»
11:31 · Кубок России
Голкипер «Зенита» высказался после вылета питерского клуба из Кубка России
11:25 · Кубок России
Пианист Мацуев: «Спартак» в год столетия должен выиграть Кубок
11:17 · Кубок России
Голкипер «Алании» рассказал, как смутил Кругового во время серии пенальти
11:09 · Кубок России
Вратарь «Алании»: Вызвался бить пенальти, потому что был уверен в себе
10:55 · Кубок России
Советник Федуна уверен, что «Спартак» выиграет Кубок России
10:41 · Кубок России
Пресняков: Есть надежда, что «Спартак» сможет выиграть Кубок России
10:36 · Кубок России
Губерниев — о выходе «Спартака» в полуфинал Кубка: «Мы в большом долгу перед футболом»
10:34 · Кубок России
Ветеран «Спартака» Гаврилов: Победа над ЦСКА притянута за уши 2
10:28 · Кубок России
Полузащитник «Алании»: Все в команде были уверены, что мы сможем обыграть «Зенит»
Все новости