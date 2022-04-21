Полузащитник «Алании» рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Кубка России

Российский полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани рассказал журналистам о том, с кем ему хотелось бы сыграть в полуфинале Кубка России.

Николай сказал «Чемпионату», что ему хотелось бы сыграть с какой-нибудь командой из Премьер-лиги, чтобы болельщики «Алании» увидели зрелищный футбол. Гиоргобиани отметил, что ему абсолютно без разницы с кем играть, с «Динамо» или «Спартаком», ведь футболисты «Алании» будут настраиваться на победу.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка России команда из Владикавказа в серии пенальти обыграла питерский «Зенит».