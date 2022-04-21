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Кубок России

Тренер «Енисея»: Мы очень серьёзно готовились к матчу с «Рубином»

21 Апреля 2022 • 08:41 Комментировать
Енисей
3:1
Рубин
окончен

Наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин высказался по поводу победы своей команды над казанским «Рубином» в четвертьфинале Кубка России.

Как приводит слова тренера ТАСС, красноярская команда отталкивалась от своей игры, а не от соперника. Гаранин отметил, что «Енисей» очень серьёзно готовился к этому матчу с «Рубином», так что никто не был удивлён итоговому результату. Специалист добавил, что футболисты сейчас просто получают удовольствие от своей игры.

Напомним, что красноярский клуб уверенно переиграл «Рубин» со счётом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Кубок России Енисей Вадим Гаранин
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