Тренер «Енисея»: Мы очень серьёзно готовились к матчу с «Рубином»

Наставник красноярского «Енисея» Вадим Гаранин высказался по поводу победы своей команды над казанским «Рубином» в четвертьфинале Кубка России.

Как приводит слова тренера ТАСС, красноярская команда отталкивалась от своей игры, а не от соперника. Гаранин отметил, что «Енисей» очень серьёзно готовился к этому матчу с «Рубином», так что никто не был удивлён итоговому результату. Специалист добавил, что футболисты сейчас просто получают удовольствие от своей игры.

Напомним, что красноярский клуб уверенно переиграл «Рубин» со счётом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка России.