Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Максим Деменко: «Возможно, этот матч стал последним для Слуцкого во главе «Рубина» эксклюзив

20 Апреля 2022 • 23:04 Комментировать
Енисей
3:1
Рубин
окончен

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «Енисея» над «Рубином» со счётом 3:0.

«Меня этот результат не удивляет. «Енисей» последнее время играет неплохо. Плюс ребята из «Енисея» мотивированы, у них бешеное желание было. А игроки «Рубина» подсознательно думали, что они гораздо сильнее и спокойно выиграют у команды из ФНЛ. Когда такое происходит, начинаются проблемы у команды. «Енисей» молодцы. Ребята показали уровень и соперник был беспомощным. Понятно, что это всего лишь один матч. В чемпионате «Енисей» не выдержал бы такой год, но на один матч любая команда способна собраться и выдать игру такую. Игрокам «Рубина» это  матч послужит уроком, что биться надо с любым соперником.

Возможно, этот матч стал последним для Слуцкого во главе «Рубина». Но если так случится, то для казанского клуба такое решение станет ошибкой. Слуцкий на протяжении многих лет, не только в ЦСКА, но и в других клубах доказал, что он достаточно интересный и вдумчивый тренер. Он любит футбол. Если «Рубин» потеряет такого наставника, то у команды будет больше проблем, чем есть сейчас», - сказал Деменко.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после пенальти Алания 2:2 Зенит 9.00 5.00 1.35
окончен ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва 2.35 3.45 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
00:23 · Кубок России
Бакаев считает, что «Спартак» должен был обыгрывать ЦСКА со счётом 5:0
00:07 · Кубок России
Джикия дал понять, что футболисты «Спартака» тренировались вперемежку с представителями «Спартака-2»
00:00 · Кубок России
Капитан «Спартака» - лучший игрок матча с ЦСКА
20 Апреля
23:54 · Кубок России
Каррера дал напутствие «Спартаку» после победы над ЦСКА в Кубке России
23:49 · Кубок России
Капитан «Спартака» дал оценку судейству в кубковом матче с ЦСКА
23:46 · Кубок России
Березуцкий прокомментировал судейство в матче против «Спартака»
23:14 · Кубок России
Червиченко считает, что судья помог «Спартаку» выиграть у ЦСКА
23:08 · Кубок России
Анатолий Бышовец объяснил причины вылета «Зенита» из Кубка России 1 эксклюзив
23:04 · Кубок России
Максим Деменко: «Возможно, этот матч стал последним для Слуцкого во главе «Рубина» эксклюзив
22:46 · Кубок России
Ваноли выразил благодарность игрокам после победы над ЦСКА
22:33 · Кубок России
Тарпищев: «История знает лишь конечный результат»
22:16 · Кубок России
Алексей Березуцкий: «Первый тайм действительно был ужасен»
22:02 · Кубок России
Ваноли принес извинения болельщице, в которую бросил бутылку 1
22:01 · Кубок России
Гаврилов: «Кубок никому не нужен»
21:47 · Кубок России
Газзаев похвалил успехи «Алании»
Все новости