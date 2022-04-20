Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «Енисея» над «Рубином» со счётом 3:0.

«Меня этот результат не удивляет. «Енисей» последнее время играет неплохо. Плюс ребята из «Енисея» мотивированы, у них бешеное желание было. А игроки «Рубина» подсознательно думали, что они гораздо сильнее и спокойно выиграют у команды из ФНЛ. Когда такое происходит, начинаются проблемы у команды. «Енисей» молодцы. Ребята показали уровень и соперник был беспомощным. Понятно, что это всего лишь один матч. В чемпионате «Енисей» не выдержал бы такой год, но на один матч любая команда способна собраться и выдать игру такую. Игрокам «Рубина» это матч послужит уроком, что биться надо с любым соперником.

Возможно, этот матч стал последним для Слуцкого во главе «Рубина». Но если так случится, то для казанского клуба такое решение станет ошибкой. Слуцкий на протяжении многих лет, не только в ЦСКА, но и в других клубах доказал, что он достаточно интересный и вдумчивый тренер. Он любит футбол. Если «Рубин» потеряет такого наставника, то у команды будет больше проблем, чем есть сейчас», - сказал Деменко.