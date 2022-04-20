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Кубок России

Определились все полуфиналисты Кубка России

20 Апреля 2022 • 21:38 Комментировать (2)

Сегодня, 20 апреля стали известны все полуфиналисты Кубка России.

Ранее «Динамо» в четвертьфинале одержало победу над «Балтикой», «Енисей» победил «Рубин», «Алания» сенсационно обыграла «Зенит» в серии пенальти.

Последней командой, которая вышла в 1/2 финала Кубка России стал «Спартак», на выезде обыгравший ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Локомотив». В нынешнем сезоне «железнодорожники» вылетели из розыгрыша турнира на стадии 1/8 финала, проиграв дома «Енисею» со счетом 0:4.

Жеребьевка полуфинальных матчей Кубка России пройдет завтра, 21 апреля. Начало – в 20:55 мск.


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Спартак Москва Алания Динамо Москва Кубок России Енисей
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окончен после пенальти Алания 2:2 Зенит 9.00 5.00 1.35
окончен ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва 2.35 3.45 3.25
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