Определились все полуфиналисты Кубка России

Сегодня, 20 апреля стали известны все полуфиналисты Кубка России.

Ранее «Динамо» в четвертьфинале одержало победу над «Балтикой», «Енисей» победил «Рубин», «Алания» сенсационно обыграла «Зенит» в серии пенальти.

Последней командой, которая вышла в 1/2 финала Кубка России стал «Спартак», на выезде обыгравший ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Локомотив». В нынешнем сезоне «железнодорожники» вылетели из розыгрыша турнира на стадии 1/8 финала, проиграв дома «Енисею» со счетом 0:4.

Жеребьевка полуфинальных матчей Кубка России пройдет завтра, 21 апреля. Начало – в 20:55 мск.