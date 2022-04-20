Сёмин: «Рубин» сам разберётся»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию в казанском «Рубине», который проиграл клубу ФНЛ «Енисей» в четвертьфинале Кубка России. В национальном чемпионате «Рубин» также занимает только 12-е место, и такие эксперты, как Александр Мостовой, уже озвучивали свое мнение по поводу перспектив Слуцкого в «Рубине».

Но Сёмин предложил общественности не спешить с выводами и дать возможность руководству «Рубина» принять взвешенное решение.

- То, что касается «Рубина», я думаю, что они сами разберутся. Это не мой вопрос. Это я не комментирую, - пояснил Сёмин в интервью «Спорту День за Днем».