Мостовой не понимает, почему Слуцкого ещё не уволили

Известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной России недоумевает - почему Леонида Слуцкого еще не уволили из «Рубина»? Казанский клуб потерпел поражение от «Енисея» в четвертьфинале Кубка России, и Мостовой не впечатлен увиденным. Он считает, что руководству «Рубина» давно пора было расстаться с тренером, особенно в свете того, что и в российском чемпионате казанская команда не особо преуспевает, располагаясь лишь на 12-й позиции.

- Не понимаю, что Слуцкий еще делает в «Рубине». Смотрел матч, и хочу сказать, что особо разницы не увидел — где команда РПЛ, а где ФНЛ. «Енисей» могли вообще и пять мячей забить в этом матче, - цитирует Мостового «РБ Спорт».