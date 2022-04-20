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Кубок России

Мостовой не понимает, почему Слуцкого ещё не уволили

20 Апреля 2022 • 18:51 Комментировать
Енисей
3:1
Рубин
окончен

Известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной России недоумевает - почему Леонида Слуцкого еще не уволили из «Рубина»? Казанский клуб потерпел поражение от «Енисея» в четвертьфинале Кубка России, и Мостовой не впечатлен увиденным. Он считает, что руководству «Рубина» давно пора было расстаться с тренером, особенно в свете того, что и в российском чемпионате казанская команда не особо преуспевает, располагаясь лишь на 12-й позиции.

- Не понимаю, что Слуцкий еще делает в «Рубине». Смотрел матч, и хочу сказать, что особо разницы не увидел — где команда РПЛ, а где ФНЛ. «Енисей» могли вообще и пять мячей забить в этом матче, - цитирует Мостового «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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окончен Енисей 3:1 Рубин 2.75 3.10 2.75
окончен после пенальти Алания 2:2 Зенит 9.00 5.00 1.35
Идет 0 минута ЦСКА Москва 0:1 Спартак Москва 2.35 3.45 3.25
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